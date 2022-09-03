Son dakika haber! Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı. İzmir- Ankara kara yolu Derbent Mahallesi kavşağında, 45 ZC 6764 plakalı kamyonetle 23 AAJ 83 ve 35 VUP 14 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Seyhan A. (25), Hanım A. (40), Mehmet A. (50) ve Burçin A. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Kamil Tekmen Turgutlu Ankara Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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