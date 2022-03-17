Son dakika haber! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Son dakika haber! Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandıkları belirlenen İ.K, Ö.K. ve Ö.Ü'yü Taşağıl Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Haberler

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