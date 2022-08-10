Son dakika haber! MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü. Manavgat'a bağlı Uzunlar Mahallesi Havut mevkiindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 4 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz müdahale etti. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangından 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Manavgat Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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