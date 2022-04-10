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Son dakika haber... Maltepe'de yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Maltepe'de akşam saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı.

Maltepe'de akşam saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Olay, 01.45 sıralarında İstanbul Maltepe'de meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Sebebi bilinmeyen yangında sokakta olan vatandaş evinin bir anda yanmaya başladığını gördü. Yangın kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı. Dakikalar içerinde alevler yayılmaya başladı. Mahalle sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle çevre mahallelerde ki tüm itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ve yaralı bulunmazken tedbir amaçlı sağlık ekipleri de olay yerinde bulundu. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yeri asayişini sağlamak içinde polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Son dakika haber... Maltepe'de yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu

Son dakika haber... Maltepe'de yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu

Son dakika haber... Maltepe'de yangın paniği: Çatı katı alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Maltepe, Yangın, Güncel, Haberler

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