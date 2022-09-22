Son dakika haber... Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Son dakika haberleri... İSTANBu Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İSTANBu Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maltepe Büyükbakkalköy Caddesi üzerinde Emir B. idaresindeki 34 KJ 8196 plakalı otomobilin motoru alev aldı. Sürücü Emir B. aracını yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Metin Tokgöz İtfaiye Maltepe Güncel Haberler Son Dakika

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