Son dakika haber | MALTEPE'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre MALTEPE'de 2 grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. MALTEPE'de 2 grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 2 grup arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yatıştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Maltepe kavga Güncel Haberler Son Dakika

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