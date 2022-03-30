Son dakika haber... Maltepe'de hırsızlık zanlısını öldürdükleri gerekçesiyle 8 şüpheli yakalandı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Maltepe'de hırsızlık zanlısını darbedip ölümüne sebebiyet verdikleri iddia edilen 8 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Mart'ta Zümrütevler Mahallesi'nde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan darp olayına ilişkin inceleme başlattı.

Çalışma kapsamında, Çetin G'nin (28) park halindeki bir otomobili çalmaya teşebbüs ettiği, alarmın çalışması üzerine otomobilin sahibi Besim K. ile mahalle sakinlerinin evlerinden çıkıp zanlıyı yakalayarak darbettikleri belirlendi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Çetin G, ertesi gün hastanede hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları belirlenen 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Besim K. (49), Ceyda K. (19), Nuriye K. (39), Orhan K. (39), Cüneyt A. (26) ve Mesut Ç. (44) adliyeye sevk edildi. S.K. (15) ve M.E. (17) ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, hırsızlık zanlısı Çetin G'nin mahalleli tarafından yakalanması ve darbedilmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.