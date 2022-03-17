Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MALTEPE'de güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı.

MALTEPE'de güvenlik kamerası kayıt cihazı hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli yoldan geçerken başka iş yerlerinin güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe'de yaşandı. Maltepe'de 5 farklı iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çaldı. Polis ekiplerinin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucunda şüphelinin daha önceden benzer suçlardan sabıkası olan E.Ç. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatılan E.Ç Maltepe Büyükyalı Köprüsü altında çaldığı cihazlarla yakalandı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı

Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı

Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı

Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı

Maltepe'de güvenlik kamerası kayıt cihazlarını çalan hırsız yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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