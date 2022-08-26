MALTEPE'DE EMLAKÇI KADININ ARACINA SİLAHLI SALDIRI

MALTEPE'de emlakçı Petek Koçak'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Şikayetçi olan Koçak, saldırıyı eski patronunun yaptığını iddia etti. Araca 10 kurşun isabet ederken Koçak, "İşten ayrıldım. Ayrıldıktan sonra eski patronum beni tehdit etmeye başladı. Ben anlaşmak istedim. İçeride alacaklarım vardı. Onlardan feragat ettim. Uzlaşmaya çalıştım araya aracı soktum ama kendisi beni ölümle tehdit etti. Patronumdan şüpheleniyorum" dedi.

Küçükyalı Mahallesi Ceviz Sokak'ta bir sitede oturan emlakçı Petek Koçak'ın park halindeki otomobili kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 24 Ağustos Çarşamba günü gece 03.00 sıralarında kurşunlandı. Aracının kurşunlandığını sabah fark eden Koçak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilin çevresine güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı. Ekipler, araca 10 mermi isabet ettiğini belirledi. Araç çevresinde de çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"ESKİ PATRONUMDAN ŞÜPHELENİYORUM"

Evli ve 2 çocuk annesi olan Petek Koçak, 10 gün önce işten ayrıldığını ve kendisine ait bir emlak ofisi açtığını belirterek, "Kendi paramı kazanmak, çocuklarım için çalışmak istedim. Eski patronum beni tehdit etmeye başladı. Alacaklarım vardı, anlaşmak istedim. Sonra alacağımdan feragat ettim, uzlaşmaya çalıştım, araya aracı da koydum. Beni ölümle tehdit eden patronumdan şüpheleniyorum. Çevremde beni tehdit edebilecek başka kimse yok" dedi. Ofisi yakın çevrede açınca eski patronunun çok sinirlendiğini ileri süren Koçak "Yakın çevremi de tehdit ediyor mesajlarla. Kişisel telefonuma mesaj atıp, 'özgür olamayacağımı' söyledi. Sabah 09.00-09.30 gibi evden çıktım. Baktım ki aracın bütün camlarına kurşun yağdırılmış. Daha ne kadar ileriye gidebilir bilmiyorum. Çocuklarım da ben de çok korkuyorum. Burası bir site, çocuklar da bu otoparkta oynuyor. Buradaki herkes zarar görmekten korkuyor" dedi.

"HIZ YAPAN BİR MOTOSİKLET SESİ DUYDUK"

Petek Koçak'ın annesi Müberra Sidal ise "Gece çocuklarla oturmuş sohbet ediyorduk. Saat 02.30-03.00 sıralarında 'pat pat' diye ses duyduk. Çocuklar balkona koştu. Hız yapan bir motosiklet sesi duyduk. Arka dairede oturduğumuz için, ön tarafı göremedik. Sabah aşağı indiğimizde araba bu şekildeydi. Aklımıza böyle bir şey gelmedi, yoksa aşağıya inerdik" diye konuştu.