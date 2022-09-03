Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler İstanbul Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Maltepe'de apartmanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Zümrütevler Mahallesi Cem Sokak'taki 5 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler nedeniyle binada yoğun duman oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Binanın üst katlarında dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Bu kişilerden 4'üne ambulansta müdahale edildi, 2'si hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Elif Küçük İtfaiye Maltepe Güncel Haberler

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