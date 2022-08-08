Son dakika haber | MALTEPE'DE 10 GÜN SÜREN YAVRU KEDİ KURTARMA OPERASYONU

MALTEPE'de yavru kedi düştüğü kuyudan 10 gün sonunda kurtarıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Seri Sokak'ta üstü açık kuyuya yavru kedi düştüğü fark edildi. Yavru kediyi kurtarabilmek için itfaiye ekibi sevk edildi. Makaralı sistemli merdiven oluşturularak indirilen itfaiye eri kuyunun dibinde 5 ayrı drenaj boru bağlantısı bulunduğunu yavru kedinin bunlardan birisine girdiğini belirledi. İtfaiye erleri kuyunun iş makineleri ile açılması yerine hayati tehlikesi bulunmadığını göz önüne aldıkları yavru kediyi beslemeye ve su bırakmaya karar verdi. Yavru kedinin kurtarılması için 9 gün boyunca yapılan tüm denemeler sonuç vermedi. 10'uncu günde itfaiye erinin inmesi yerine kapan indirildi. Yavru kedinin yem yemek için gelmesi ile kapana girmesi ardından itfaiye eri indirildi. İtfaiye eri kapana sıkışan yavru kediyi alarak sonunda kurtardı. İtfaiye erlerinin bu çabası ardından mahalle sakinlerinden biri yavru kediyi sahiplenirken kuyunun üzeri kapatıldı.