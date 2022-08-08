Son dakika haber | MALTEPE'DE 10 GÜN SÜREN YAVRU KEDİ KURTARMA OPERASYONU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | MALTEPE'DE 10 GÜN SÜREN YAVRU KEDİ KURTARMA OPERASYONU

Son dakika haberleri: MALTEPE'de yavru kedi düştüğü kuyudan 10 gün sonunda kurtarıldı.

 - Güncelleme:

MALTEPE'de yavru kedi düştüğü kuyudan 10 gün sonunda kurtarıldı.

Maltepe Altayçeşme Mahallesi Seri Sokak'ta üstü açık kuyuya yavru kedi düştüğü fark edildi. Yavru kediyi kurtarabilmek için itfaiye ekibi sevk edildi. Makaralı sistemli merdiven oluşturularak indirilen itfaiye eri kuyunun dibinde 5 ayrı drenaj boru bağlantısı bulunduğunu yavru kedinin bunlardan birisine girdiğini belirledi. İtfaiye erleri kuyunun iş makineleri ile açılması yerine hayati tehlikesi bulunmadığını göz önüne aldıkları yavru kediyi beslemeye ve su bırakmaya karar verdi. Yavru kedinin kurtarılması için 9 gün boyunca yapılan tüm denemeler sonuç vermedi. 10'uncu günde itfaiye erinin inmesi yerine kapan indirildi. Yavru kedinin yem yemek için gelmesi ile kapana girmesi ardından itfaiye eri indirildi. İtfaiye eri kapana sıkışan yavru kediyi alarak sonunda kurtardı. İtfaiye erlerinin bu çabası ardından mahalle sakinlerinden biri yavru kediyi sahiplenirken kuyunun üzeri kapatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Maltepe kedi Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title