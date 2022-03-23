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Son dakika haber! Mali'de orduyu hedef alan iki saldırıda 16 asker öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Son dakika haber! Mali'de orduyu hedef alan iki saldırıda 16 asker öldü

Son dakika gündem haberi: Mali'de orduyu hedef alan 2 terör saldırısında 16 asker yaşamını yitirdi.

Mali'de orduyu hedef alan 2 terör saldırısında 16 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin iç kesimlerindeki Boni ve doğusundaki Tessit ilçelerine önceki gün iki terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda 16 asker yaşamını yitirdi, 37 terörist etkisiz hale getirildi.

Aşırıcı grupların faaliyetlerini takip eden SITE Intelligence Group isimli internet sitesinin terör örgütü Deaş'ın propaganda organı Amaq'a dayandırdığı haberine göre, saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Terör, Asker, DEAŞ, Güncel, Haberler

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