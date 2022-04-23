Son dakika haber: MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKAN KURUM'DAN TAZİYE ZİYARETİÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.

BAKAN KURUM'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağına ziyarette bulundu. Gözü yaşlı baba Nurettin Altunörs'e başsağlığı dileyen Bakan Kurum, ailenin acısını paylaştı.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

İklim Değişikliği, Özel Harekat, Murat Kurum, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title