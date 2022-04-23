Son dakika haber: MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ (2)
Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKAN KURUM'DAN TAZİYE ZİYARETİÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.
BAKAN KURUM'DAN TAZİYE ZİYARETİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağına ziyarette bulundu. Gözü yaşlı baba Nurettin Altunörs'e başsağlığı dileyen Bakan Kurum, ailenin acısını paylaştı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel