Son dakika haber | Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haber... Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. E.A. (28) yönetimindeki 35 AOA 050 plakalı otomobil, Malatya-Kayseri kara yolu Aydınlar Mahallesi mevkisinde K.G. (71) idaresindeki 34 HE 9807 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 35 AOA 050 plakalı araçta bulunan H.A. (27), H.Y. (24), A.D. (23) yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Volkan Kaşik Akçadağ Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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