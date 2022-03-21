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Son dakika! Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haber... Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında mahkeme keşif yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akrabalar arasında mahkeme keşif yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Turgutlu Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olan akrabalar için mahkeme heyeti tarlada keşif yaparken çıkan tartışmada Metin B.(43) halasının oğlu Ahmet Ceylan'ın (49) üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Hakimin gözleri önünde silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Ceylan olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen Metin B. Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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