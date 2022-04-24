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Son dakika haber! Madende iş kazası geçirmişti, 4 ay sonra hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Madende iş kazası geçirmişti, 4 ay sonra hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ta Kırat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında iş kazası geçiren 42 yaşındaki Ercan Kabuk, 4 ay süren yaşam savaşının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Kırat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında iş kazası geçiren 42 yaşındaki Ercan Kabuk, 4 ay süren yaşam savaşının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Aralık 2021 tarihinde Kırat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Ercan Kabuk, maden ocağında iş kazası geçirdi. Arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan Ercan Kabuk için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kabuk'a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Ercan Kabuk, 4 ay süren yaşam savaşının ardından tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Maden işçisi Ercan Kabuk'un hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri ve ailesi yasa boğuldu.

(Emre Can Bayram/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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