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Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - İsmail Coşkun - Güncel
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Son dakika gündem haberi... - Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi.

- Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

LVİV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirdiği saldırılarda vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dün Ukrayna'nın, Polonya'ya 70 kilometre uzaklıkta bulunan Lviv şehrine yönelmiş ve Rus ordusunun 4 roketle saldırı düzenlediği şehirde bulunan bir yakıt deposu alev almıştı. Yakıt deposu çıkan yangının söndürülmesinin ardından görüntülendi.

Lviv Valisi Maksim Kozitskiy, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

Son dakika haber: Lviv'de vurulan yakıt deposu yangın sonrası görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun - Güncel

Ukrayna, Yangın, Rus, Güncel, Haberler

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