Son dakika haber! Lunaparkta tren kazasına 3 gözaltı; komiser yardımcısı Sinem'e tören

Bir son dakika haberine göre GİRESUN'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

GİRESUN'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin (28) hayatını kaybettiği, polis eşi ile birlikte 3 kişinin yaralandığı lunaparkta raydan çıkan trenin devrildiği kazayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sinem Gülşen Dilekçe için de valilik önünde tören düzenlendi. Törene, tedavisi sonrası taburcu olan polis eşi Samet Dilekçe (31) de katıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta yer alan eğlence treni, iniş sırasında bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Yüksekten düşüp devrilen trende Giresun Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe ile Şevval (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Komiser Yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç komiser yardımcısının vefat haberini alan meslektaşları, hastaneye akın etti.

Kentte görev yapan Dilekçe çiftinin, 26 Eylül 2021'de Ordu'da yapılan düğünle dünyaevine girdikleri belirtildi. Sinem Gülşen Dilekçe'nin geçen yıl ilk görev yeri olan Giresun'a atandığı ifade edildi.