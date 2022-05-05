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Son dakika haber! Lüleburgaz'da ağıl yangınında büyükbaş hayvan telef oldu

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Son dakika haber! Lüleburgaz'da ağıl yangınında büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haberi... Lüleburgaz ilçesinde ağılda çıkan yangında bir inek telef oldu.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde ağılda çıkan yangında bir inek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde Fehmi Körsu'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında bir inek telef oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ağılda inceleme yaptı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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