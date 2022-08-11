Lübnan: İsrail'in Gazze saldırıları deniz sınırının belirlenmesi dosyasını geciktirdi

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Busaab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların "ABD tarafından yürütülen Lübnan- İsrail deniz sınırının çizilmesi dosyasını geciktirdiğini" söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Busaab, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Busaab, başkent Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırının sınır çizimi dosyasını geciktirdiğini dile getirdi.

Deniz sınırının belirlenmesi için açık zamanları olmadığını vurgulayan Busaab, istikrarın korunması için işlemlerin eylül ayından önce sona ermesi gerektiğini aktardı.

Lübnanlı yetkili, ülkesi ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırı konusunda ara buluculuk yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein'ın 2 Ağustos'ta Beyrut'tan ayrılarak İsrail'e gittiğini, henüz Lübnan'a dönmediğini hatırlattı.

Busaab, bu dosyanın takipçisi olduklarını ve Hochstein ile de bu konuda temaslarının sürdüğünü kaydetti.

İsrail Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Milletvekili Ram Ben Barak 1 Ağustos'ta, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) yaptığı açıklamada, "Bir ilerleme var. Evet, topraklarımıza uzanan gaz sahalarıyla ilgili görüş ayrılıkları mevcut. Ancak bu çözülebilir bir anlaşmazlık." demişti.

İsrail merkezli Walla haber sitesinde 2 Ağustos'ta yer alan haberde de Hochstein'ın Lübnanlı yetkililerle iki günlük görüşmesinin ardından Lübnan'dan İsrail'e geldiği aktarılmıştı.

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah 9 Ağustos'ta, tartışmalı deniz sınırına ilişkin İsrail'in, Lübnan'ın önerisine vereceği yanıtı beklediklerini açıklamıştı.

ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İsrail ve Lübnan deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakereler başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile 1 yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Hochstein ile bir araya gelmişti.