Son dakika haber! Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber! Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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Son dakika haber! Lübnan'ın Sayda kentindeki patlamada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde Emel Hareketi ofisinin yakınında meydan gelen patlamada en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Alarabia televizyonunun haberine göre, Sayda kentinin Benaful Belediyesindeki Emel Hareketinin ofisi yakınında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Sosyal medyada, patlama alanındaki hasar ve bölgedeki hastaneye getirilen yaralıların yer aldığı görüntüler paylaşıldı.

Olayla ilgili Lübnan resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Patlama, Lübnan, Güncel, Haberler

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