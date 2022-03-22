Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
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Son dakika haber: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Kütahya'da uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu kullananlara yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Adreslerinde gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında 15 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılacağı öğrenildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kütahya, Güncel, Haberler

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