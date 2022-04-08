Son dakika haber... Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

AA - Muharrem Cin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kütahya'da suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Kütahya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, birlikte hareket edip silahlı olaylara karışarak korku saldıkları ve yağma suçunu işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 4 tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Diğer 10 şüpheli ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

AA / Muharrem Cin - Güncel

Cumhuriyet, Kütahya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title