Sahipsiz köpeğin kadın ve çocuğu kovalaması güvenlik kamerasına yansıdı

Kütahya'da sahipsiz köpeğin kaldırımda kovaladığı kadın ve çocuğun kaçarken düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuk, çevrelerindeki 4 sahipsiz köpek nedeniyle tedirginlik yaşadı.

Köpeklerden birinin kovalamaya başladığı kadın ve çocuk, kaçarken kara yoluna doğru düştü.

Bu sırada yoldaki aracın yavaşlayarak durması, kadın ve çocuğun ayağa kalkarak uzaklaşması da kayıtlarda yer aldı.