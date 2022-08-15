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Son dakika haber... Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Son dakika haber... Kütahya'da sağanak bir köyde sele neden oldu

Son dakika haber: Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde sağanak nedeniyle oluşan sel hasara neden oldu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir köyde sağanak nedeniyle oluşan sel hasara neden oldu.

Muratlı köyünde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı bazı evlerde su baskını yaşanırken, sel nedeniyle bazı evlerin avlu duvarları hasar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evlerin önündeki su birikintilerini iş makineleriyle tahliye etmeye başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin arazilerdeki zarar tespiti çalışmaları sürüyor.

AA / Serdar Yiğit - Güncel

Hisarcık Domaniç Kütahya Güncel Haberler Son Dakika

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