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Son dakika haber... Kütahya'da orman yangını çıktı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küreci köyü Kırandere mevkiinde orman yangını çıktı. Bölgeye 2 helikopter ve çok sayıda arazöz ve söndürme ekipleri sevk edildi. Yangının geniş bir alanda etkili olduğu öğrenildi. Vatandaşların da ormanlık alandaki yangına müdahaleye yardım ettiği öğrenildi.

(Mustafa Akçay/İHA)

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