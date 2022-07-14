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Son dakika haberi: KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta, Kara köy Martlı mevkisindeki ormanda yangın çıktı. İhbarla 2 arazöz ile harekete geçen Orman işletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 100 metrekarelik alan zarar gördü. Kara Köy muhtarı İsmail Yerlikaya, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangının büyümediğini belirterek, "Bir komşunun haber vermesi ile bakmaya geldik. Yangın başladığı anda köye ait yangın söndürme tankerini getirdim. O sırada orman işletme ekipleri gelmiş, söndürmüşler. Buralara piknik için gelenler oluyor. Bu kişilerin çok dikkat etmeleri gerekir, ateş yakmamaları gerekir" dedi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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