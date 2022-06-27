Son dakika haber | Kuşadası'nda apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberleri... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 2'si çocuk 3 kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yan dairede yaşayan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. AA / İbrahim Uzun - Güncel Cumhuriyet Mahallesi Kuşadası Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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