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Son dakika haber: Kurt saldırısında 10 koyun öldü

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Son dakika haber: Kurt saldırısında 10 koyun öldü

Son dakika haberlerine göre KIRKLARELİ'de ahıra giren kurtların saldırısında 10 koyun öldü.

KIRKLARELİ'de ahıra giren kurtların saldırısında 10 koyun öldü.

Pehlivanköy ilçesinde kurtlar, sabaha karşı besicilik yapan Ali İhsan Hırçın'a ait 130 koyunun bulunduğu ahıra girdi. Kurtların saldırısında 10 koyun öldü. Kurt saldırısını fark eden Hırçın, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Ali İhsan Hırçın, koyunlardan 10'unun öldüğünü, 5'inin ise kayıp olduğunu belirterek "Saat 05.00'ten sonra saldırmışlar. Sabah 07.00'de baktığımızda ahır kapısı yıkılmış, koyunlar dışarı çıkmıştı. Önce koçu öldürmüşler, daha sonra koyunlar araziye yayılınca tek tek öldürmüşler. Bu inanılacak bir şey değil. Koçu biraz yemişler ama geriye kalanları boynundan boğmuşlar" dedi.


Son dakika haber: Kurt saldırısında 10 koyun öldü

Son dakika haber: Kurt saldırısında 10 koyun öldü

Son dakika haber: Kurt saldırısında 10 koyun öldü

Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Ali İhsan Su, Ölü, Güncel, Haberler

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