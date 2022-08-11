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Son dakika haber: Kumluca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı

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Son dakika haber: Kumluca'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Ö.F.K'nin kullandığı 34 TA 1992 plakalı kamyon, H.H.E'nin kullandığı 07 ASB 369 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, takla atan otomobildeki 8 yaşındaki A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ali Karataç - Güncel

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