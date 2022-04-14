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Son dakika haber: KUDEB Daire Başkanı Gürsel, Araban'da incelemelerde bulundu

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Son dakika haber: KUDEB Daire Başkanı Gürsel, Araban'da incelemelerde bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Araban ilçesindeki tarihi çeşmelerde incelemede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, Araban ilçesindeki tarihi çeşmelerde incelemede bulundu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talebi üzerine ilçeye gelen Gürsel ile ekibi, Beydilli, Emirhaydar ve Gökçepayam mahallelerindeki 5 tarihi çeşmede inceleme yaptı.

Gürsel, tarihi çeşmelerin kültürel miras olduğunu ve bu mirasın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini belirterek, "Tarihi çeşmelerimizi yerinde görüp incelemek için ilçeye geldik. 5 tarihi çeşme ve çevresinde incelemelerde bulundum. Tarihi çeşmelerimizin gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında proje çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.???????

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hasan Doğru, Güncel, Haberler

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