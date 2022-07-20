Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAÇAK ÜRETİM YAPILAN İÇKİ İMALATHANESİNE OPERASYON Son dakika gelişmesine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de kaçak olarak içki üretilen binaya yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı. KÜÇÜKÇEKMECE'de kaçak olarak içki üretilen binaya yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı. İmalathanedekilere el konuldu. Küçükçekmece'de boş olduğu belirtilen binada kaçak olarak içki üretildiği bilgisini alan polis, geçen pazartesi operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 7 ton 600 litre alkollü sıvı, 6 boş plastik tank, damıtma kazanı, kapaklama makinesi, 400 bidon kapağı, 102 boş bidon, 2 havalandırma fanı, 3 elektrikli motor ve 2 hortuma el konuldu. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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