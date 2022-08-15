Son dakika haber: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Son dakika gelişmesine göre İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür Küçükçekmece Güncel Haberler Son Dakika

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