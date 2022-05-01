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Son dakika haber: Küçükçekmece'de bir kadını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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Son dakika haber: Küçükçekmece'de bir kadını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Küçükçekmece'de bir kadını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bir kadını silahla rehin alan şüpheli tutuklandı.

Küçükçekmece'de 25 Nisan'da H.K. (48), devlet hastanesinin arka bahçesinde, hastanenin temizlik görevlisi G.E. (48) isimli kadını tabancayla rehin aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliği alan ekipler, H.K'yi silahı yere atması yönünde uyardı. Uyarılara rağmen tetiği çeken ancak silahı ateş almayan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Şüphelinin ele geçirilen ruhsatsız tabancası üzerinde yapılan kontrolde, namluda mermi olmadığı ancak şarjörde 6 mermi bulunduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada, H.K. ile G.E'nin eskiden birliktelikleri olduğu, evlilik konusunda baskı yapan şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, tutuklandı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Küçükçekmece, Polis, Nisan, Güncel, Haberler

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