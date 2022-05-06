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Son dakika haber | Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: - Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

- Küba'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

HAVANA - Küba'nın başkenti Havana'da bir otelde meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Havana'da tarihi Saratoga Otel'de patlama meydana geldi. Küba Devlet Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 30 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, patlamanın meydana geldiği otelin yakınında bulunan okuldaki çocukların tahliye edildiğini ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Patlama, Havana, Küba, Güncel, Haberler

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