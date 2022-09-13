Son dakika haber: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'tan Londra'ya getirildi
Güncel Haberler
Gelen son dakika haberine göre Uçağın inişi Cenazenin arabaya taşınması Aracın Buckingham Sarayı'na hareket etmesi LONDRA (AA) – İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçak Edinburgh'tan Londra'ya indi.
Uçağın inişi
Cenazenin arabaya taşınması
Aracın Buckingham Sarayı'na hareket etmesi LONDRA (AA) – İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçak Edinburgh'tan Londra'ya indi. Kraliçe'nin cenazesi Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülüyor.
Kaynak: AA / Royal Family Channel - Güncel