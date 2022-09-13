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Son dakika haber: Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'tan Londra'ya getirildi

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Gelen son dakika haberine göre Uçağın inişi Cenazenin arabaya taşınması Aracın Buckingham Sarayı'na hareket etmesi LONDRA (AA) – İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçak Edinburgh'tan Londra'ya indi.

Uçağın inişi

Cenazenin arabaya taşınması

Aracın Buckingham Sarayı'na hareket etmesi LONDRA (AA) – İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesini taşıyan uçak Edinburgh'tan Londra'ya indi. Kraliçe'nin cenazesi Londra'daki Buckingham Sarayı'na götürülüyor.

Kaynak: AA / Royal Family Channel - Güncel

Buckingham Sarayı England Londra Güncel Haberler Son Dakika

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