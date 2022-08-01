Son dakika haber | Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay... Son dakika haberleri: Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediği bildirildi. Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay ertelediği bildirildi. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Kosova hükümetinin, ülkedeki Sırplara da ulusal araç plakası ve kimlik uygulamasını getiren, bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan kararı bir ay... - Haberler

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