Son dakika haber | 'Koronavirüsün ardından ruhsal pandemi başladı'

AYDIN (DHA) - KONYA Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Memduha Aydın, koronavirüsün ardından ruhsal pandeminin başladığını belirtti. İnsanlarda temizlik, depresyon, stres, kaygı ve obsesif bozuklukların arttığını kaydeden Aydın, "Salgın döneminde dünya genelinde yapılan çalışmalarda; Covid-19 geçirmiş olan bireylerin depresyon oranlarının yüzde 50-70 oranında, kaygı bozukluklarının yüzde 20 oranda arttığı yer aldı. Hastalığa bağlı yakınını kaybeden kişide travma sonrası stres bozukluğu yüzde 20'lerde arttı. Obsesif kompulsif bozukluk tanısının da yüzde 20 oranında arttığı gözlemlenmiş" dedi.

Koronavirüsün ikinci yılının ardından fiziksel etkilerinin yanında ruhsal olarak da olumsuz yönde etkileri artarak devam ediyor. Koronavirüs sonrası ruhsal pandeminin başladığını kaydeden Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Memduha Aydın, "Yapılan çalışmalar depresyon alanında büyük oranda artış olduğunu söylese de eşlik eden anksiyete bozuklukları, travma sonrası stres bozuklukları, yaslar, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk gibi birçok alanda insanların özellikle de ruhsal anlamda kırılgan olan bireylerde ruhsal hastalıklar ortaya çıkmasına sebep olmuş olabilir" diye konuştu.

Ruhsal bozuklukların artış oranlarını da açıklayan Doç. Dr. Aydın, "Salgın döneminde dünya genelinde yapılan çalışmalarda, yüksek oranda belirtilerin arttığı söyleniyor. Dünya üzerinde yapılan yayınlarda kendisi 'Covid-19' hastalığı geçirmiş olan bireylerin depresyon oranlarının yüzde 50-70 oranında, kaygı bozukluklarının yüzde 20 oranda arttığı yer aldı. Yine hastalığa bağlı yakınını kaybeden kişi de travma sonrası stres bozukluğu yüzde 20'lerde arttı. Obsesif kompulsif bozukluk tanısının da yüzde 20 oranında arttığı gözlemlenmiş. Tanı almadan da bireylerin hayatında obsesif özelliklerin arttığını görebiliyoruz. Takıntılı davranışlarımızda özellikle temizlik alanında yüzde 60-70 oranında bir artış olduğunu görebiliyoruz" dedi.