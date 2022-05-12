Son dakika haber | Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Köprübatı Karakolu'na yapılan saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, karakola yönelik saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerin, yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi.

Bölgede belirlenen hedeflerin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Karakolu, Terör, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title