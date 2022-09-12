Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Konya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Havva Dereağzı Cumhuriyet Konya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.