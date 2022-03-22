Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı.

Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında avukat, ihraç edilen komiser yardımcısı, mühendis, hemşire, memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

AA / Savaş Güler - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Konya, Güncel, Haberler

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