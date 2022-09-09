Son dakika haberi! Trafikte yol verme kavgasına ilişkin 6 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika haberleri... Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de yaşanan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Şeyma K. ile Şeyda Y, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Rıfat Y, Mustafa Y, Mehmet Y. ve Makbule Y. ise adliyeye sevk edildi. Şükrü Ç, Ahmet Ç, Ali Ç, Bekir Ç. ve Yasin Ç. trafikte tartıştıkları Mustafa Y'yi Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki evlerinin önüne kadar takip etmişti. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Şükrü Ç, Ahmet Ç, Ali Ç, Bekir Ç. ve Yasin Ç. yaralanarak hastaneye kaldırılmış, Şükrü Ç. ve Ahmet Ç. hastanede hayatını kaybetmişti. Güncel Kaynak: AA / Anıl Kuru Emniyet Müdürlüğü Eylül Konya Güncel Haberler Son Dakika

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