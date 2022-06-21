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Son dakika haber... Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Son dakika haber... Konya'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir - Akseki kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Yunus D. idaresindeki (25) idaresindeki 42 ACL 581 plakalı otomobil karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen 59 AFM 405 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus D. ile araçlarda bulunan Ali Ç. (79), Bilal Ö. (58), Rukiye E. (70), Ayşe Ö. (54) ve Mustafa E. (65) kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumu ağır olan Yunus D. hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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