Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi Mersin'de toprağa verildi

MERSİN (AA) - Konya'da trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren cumhuriyet savcısı Faruk Erdoğdu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde görev yapan Erdoğdu (27) için Laal Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe cumhuriyet başsavcıları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğdu'nun cenazesi, Seydi Salih Mezarlığı'nda defnedildi.

Erdoğdu, Konya'nın Bozkır ilçesinde 16 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.