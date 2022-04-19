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Son dakika haber: Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı

AA - Melike Keskin - Güncel
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Son dakika haber: Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı

Son dakika haberleri... Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇUMRA, KONYA (AA) - Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, Çumra ve Beyşehir ilçelerinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen, aralarında tutuklu Abdullah B'nin 2 kardeşinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

AA / Melike Keskin - Güncel

Cumhuriyet, Jandarma, Çumra, Konya, Güncel, Haberler

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