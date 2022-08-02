Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberleri... Konya'nın Yunak ilçesinde, iş yerleri ile evlerinde yetiştirdikleri Hint kenevirini sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Konya'nın Yunak ilçesinde, iş yerleri ile evlerinde yetiştirdikleri Hint kenevirini sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karataş Mahallesi'nde iki şüphelinin, saksıda Hint keneviri yetiştirerek piyasaya sürdüğü ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evleri ile iş yerlerine düzenlediği operasyonda yaptıkları aramalarda, 142 kök Hint keneviri, 105 gram Hint keneviri tohumu ile 356 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.İ. ile S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel AA / Savaş Güler Hisarcık Yunak Konya Güncel Haberler Son Dakika

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