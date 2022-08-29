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Son dakika haber! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

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Son dakika haber! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... KONYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 bin 500 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi, gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

KONYA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 bin 500 uyuşturucu hap ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi, gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getiren ve piyasaya uyuşturucu sürenleri belirleyerek operasyon düzenledi. Merkez ilçelerinde tespit edilen evlerin yanı sıra şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda 14 bin 500 uyuşturucu hap, eroin, esrar ve metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 hassas terazi ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

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