Son dakika haber... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü Akşehir Adliyesi'ne, 1'i ise Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.
Operasyon kapsamında 10 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel