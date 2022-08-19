Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. Konya'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir ilçesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Üç aylık takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda, Mustafa Y, Ferhat Y. ve Ufuk S. gözaltına alındı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Hisarcık Beyşehir Konya Güncel Haberler Son Dakika

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