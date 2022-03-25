Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında, M.C. ile N.K. isimli kişilerin uyuşturucu madde sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerden M.C, Konya plakalı araçta Kozağaç Mahallesi'nde yakalandı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile araçta ve şüphelinin evinde yapılan aramada 8 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer şüpheli N.K. ise Karabulut Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 8 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.